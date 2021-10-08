Неуставные отношения выявлены в военной части в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом

В дивизии РВСН, расположенной в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом, следователи выявили случаи неуставных взаимоотношений. Проверка началась после двух подряд смертей солдат-срочников.

Следователи военной прокуратуры продолжают работу в военной части под Нижним Тагилом, где недавно произошли сразу два смертельных случая с военнослужащими-срочниками, а еще раньше там скончались два офицера, сообщает E1. Со слов следователей, уже возбуждены уголовные дела против прапорщика одной из частей дивизии РВСН в ЗАТО Свободный, который применял к солдатам за провинности физическое насилие и моральное давление. Против прапорщика возбуждены дела по пункту «а» части 3 статьи 286 — превышение должностных полномочий с применением насилия и угроз. И по двум эпизодам части 1 статьи 286 — превышение должностных полномочий без применения насилия и угроз, сообщил заместитель военного прокурора Алексей Варчук. Следователи на месте пытаются установить всех пострадавших военнослужащих, но не все солдаты готовы давать признательные показания. Многих из них переводят в другие подразделения. Конкретно в той части, где в конце сентября 2021 года срочник Михаил Пащчук совершил суицид, случаев неуставных взаимоотношений не выявлено. Первый солдат этой дивизии, который погиб от удара током на ЛЭП, также не подвергался насилию. Они даже не были знакомы, сообщил Варчук. Напомним, череда из двух подряд смертей солдат-срочников произошла в конце сентября 2021 года в дивизии РВСН, расположенной под Нижним Тагилом. Предположительно, 20-летний Иван Катлинских из Тюмени заблудился в лесу на учениях и погиб на ЛЭП при попытке забраться наверх для ориентации на местности, а 19-летний повар Михаил Пащчук совершил суицид, рядом с телом обнаружили автомат. Комиссия Минобороны расследует череду смертей солдат в части под Нижним Тагилом

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