Сообщения о готовящихся нападениях на школы и колледжи испугали людей в Екатеринбурге

Сообщения о готовящихся нападениях на школы и колледжи испугали людей в Екатеринбурге
Сообщения о готовящихся нападениях на школы и колледжи испугали людей в Екатеринбурге
Сегодня, 09:53ПроисшествияФото: 1МI
Сообщения о готовящихся нападениях на разные школы и колледжи Екатеринбурга появились 7 октября 2021 года. Родители распространяют фото и сообщения с угрозами возможного стрелка в чатах.

Жители Екатеринбурга напуганы распространяющейся по соцсетям и мессенджерам информацией о возможном нападении на учебные заведения города.

Родители и студенты пересылают друг другу фотографии вероятных стрелков и угрожающие сообщения. Якобы «стрелкам» (а их «насчитали» от 1 до 10 человек) «надоели» преподаватели и они готовы в любой момент «рандомно» (без предварительного выбора места) напасть на учебные заведения.

Есть также информация о том, что некоторые учебные заведения срочно перешли на дистант. Эту информацию распространяют по школьным чатам родители.

Первоначальная информация о возможном нападении на строительный техникум появилась в Чебоксарах в ночь на 6 октября 2021 года, к Екатеринбургу она не имеет никакого отношения. В Чебоксарах работали ФСБ, Росгвардия и полиция, ничего подозрительного обнаружено не было, пишет Е1.

Напомним, 20 сентября 2021 года 18-летний студент устроил массовый расстрел людей в кампусе Пермского университета. Погибли на месте 6 человек, еще порядка 50-ти получили ранения и травмы. После этого случая в некоторых регионах России периодически стала появляться информация о готовящихся нападениях, где-то были задержаны предполагаемые стрелки.

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Екатеринбург
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