Сообщения о возможном вооруженном нападении опровергли в УрФУ в Екатеринбурге

Сообщения о возможном вооруженном нападении опровергли в УрФУ в Екатеринбурге
Сообщения о возможном вооруженном нападении опровергли в УрФУ в Екатеринбурге
Сегодня, 13:00ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Сообщения о якобы планируемом вооруженном нападении опровергли в УрФУ в Екатеринбурге. Занятия проходят в вузе в штатном режиме, а в корпусах действует пропускная система.

Ситуация на данный момент находится на контроле управления безопасности вуза и правоохранителей, сообщили в учреждении, пишет «Областная газета» со ссылкой на официальный Telegram-канал УрФУ.

Напомним, ранее в родительских чатах Екатеринбурга начали распространяться сообщения о возможном вооруженном нападении на школы. В результате все учебные учреждения города начали проверять сотрудники Росгвардии. Сам возможный подозреваемый разместил сообщение о нападении 23 сентября 2021 года. Предполагается, что его уже задержали.

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Екатеринбург
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