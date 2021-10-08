Убивший выстрелом в голову пропавшего екатеринбуржца на BMW признал вину

Убивший выстрелом в голову пропавшего екатеринбуржца на BMW признал вину
Убивший выстрелом в голову пропавшего екатеринбуржца на BMW признал вину
Сегодня, 15:16ПроисшествияФото: 1MI
На два месяца арестован судом 35-летний обвиняемый в убийстве 30-летнего жителя Екатеринбурга Дмитрия Маврыкина, который пропал 4 октября на BMW.

По версии следствия, мужчина уехал из Екатеринбурга на своем авто, чтобы поговорить с приятелем об общем бизнесе. Друг назначил встречу в гараже, пишет «КП-Екатеринбург».

В ходе общения, обвиняемый взял мелкокалиберную винтовку и совершил несколько выстрелов Дмитрию в голову. После этого мужчина добил погибшего вилами. Труп он решил спрятать в багажнике «Нивы».

По данным издания, обвиняемый будет отправлен в СИЗО до 6 ноября. В суде отметили, что он признал вину в полном объеме.

Ранее мужчина уже был судим за вымогательство, хулиганство, кражи и разбой. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемый прошел полиграф, который доказал его причастность к преступлению.

Напомним, Дмитрий Маврыкин пропал в Екатеринбурге 4 октября. Его тело было найдено в Сысерти.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
убийствопропавшийарестЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы