Убивший выстрелом в голову пропавшего екатеринбуржца на BMW признал вину

На два месяца арестован судом 35-летний обвиняемый в убийстве 30-летнего жителя Екатеринбурга Дмитрия Маврыкина, который пропал 4 октября на BMW.

По версии следствия, мужчина уехал из Екатеринбурга на своем авто, чтобы поговорить с приятелем об общем бизнесе. Друг назначил встречу в гараже, пишет «КП-Екатеринбург». В ходе общения, обвиняемый взял мелкокалиберную винтовку и совершил несколько выстрелов Дмитрию в голову. После этого мужчина добил погибшего вилами. Труп он решил спрятать в багажнике «Нивы». По данным издания, обвиняемый будет отправлен в СИЗО до 6 ноября. В суде отметили, что он признал вину в полном объеме. Ранее мужчина уже был судим за вымогательство, хулиганство, кражи и разбой. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемый прошел полиграф, который доказал его причастность к преступлению. Напомним, Дмитрий Маврыкин пропал в Екатеринбурге 4 октября. Его тело было найдено в Сысерти. Огнестрел стал причиной смерти пропавшего на BMW екатеринбуржца

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