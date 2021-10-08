Уралец выкинул с балкона кошку и котенка в качестве мести за ссору с неродным сыном

Уралец выкинул с балкона кошку и котенка в качестве мести за ссору с неродным сыном
Уралец выкинул с балкона кошку и котенка в качестве мести за ссору с неродным сыном
Сегодня, 13:22ПроисшествияФото: 1MI
Житель Асбеста решил отомстить сыну своей сожительницы за ссору и сбросил кошку с котенком с балкона. Теперь мужчина обвиняется в жестоком обращении с животными из хулиганских побуждений, повлекшем гибель или увечья животных.

По версии следствия, 32-летний молодой человек освободился из мест лишения свободы и стал проживать в Березовском с сожительницей и ее сыном-подростком, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В июне 2021 года мужчина был нетрезв. Во время прогулки он вступил с подростком в конфликт. После этого мужчина решил отомстить. Он оставил сожительницу с сыном на улице, а сам пошел домой и выбросил с балкона кошку и ее котенка. В результате последний погиб, а кошка получила тяжелые увечья.

На данный момент расследование уголовного дела завершено. Оно передано в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в конце сентября мужчина в Асбесте выкинул из окна свою собаку. На место происшествия приезжали полиция и кинологи.

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