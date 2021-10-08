Водителя самосвала в Верхней Туре убило током

Во время подъема кузов большегруза задел провода линий электропередач, из-за чего произошло короткое замыкание. На выложенной в соцсетях записи видно, что позади самосвала загорелись деревянный забор и сухая трава. Снимавший видео мужчина говорит, что водителя ударило током, и он умер на месте. Тело управлявшего большегрузом мужчины лежит рядом с водительской дверью на земле в неестественном положении.