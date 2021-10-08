Житель Режа обвиняется в избиении и сожжении ветерана за 2 тысячи

Житель Режа обвиняется в избиении и сожжении ветерана за 2 тысячи
Житель Режа обвиняется в избиении и сожжении ветерана за 2 тысячи
Сегодня, 17:28ПроисшествияФото: 1МI
Житель Режа предстанет перед судом по подозрению в краже, избиению и убийстве ветерана Великой Отечественной войны. После того, как старик не смог встать после побоев, задержанный поджег жилище, ветерана спасти не успели. Дело передано в суд.

23 февраля 2021 года житель Режа обратился к своему знакомому, ветерану ВОВ, с просьбой одолжить 200 рублей, но получил отказ. Дождавшись, когда ветеран уйдет из дома по делам, подсудимый пробрался в его жилище и украл 1850 рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Пожилой мужчина обратился в полицию, после чего обвиняемый вернулся в дом к старику и избил его руками и ногами. Видя, что жертва не может уже самостоятельно подняться с пола, подсудимый поджог дом ветерана.

Соседи заметили пожар, но уже не смогли помочь ветерану — он заживо сгорел в своем жилище.

Правоохранительные органы смогли быстро установить и задержать подозреваемого в убийстве и поджоге, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Версия умышленного поджога сразу стала основной, так как поджигатель разбросал по помещению спички, пока поджигал ветерана.

Напомним, весной текущего года в том же Реже был зверски убит 90-летний ветеран Великой Отечественной войны. Его жилище также обокрали, а после заявления в полицию, ветеран был убит и сожжен в своем доме. Подозреваемый задержан.

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