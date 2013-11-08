Другая версия смертельной аварии в Нижнем Тагиле: ГИБДД и очевидцы (ФОТО, ВИДЕО)

Всё случилось 7 ноября в 9:00 часов. 27-летний мужчина, находящийся за рулем Honda Civic следовал по улице Юности в сторону Восточного шоссе. Напротив общежитий по улице Юности от сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, после чего 29-летняя женщина за рулем такси ВАЗ-21102, следовавшая в сторону улицы Энтузиастов, наехала на лежащего человека.

В результате ДТП мужчина 47 лет от полученных травм скончался. Как рассказывают свидетели, пользователи в группе «Типичный Тагильчанин», второй водитель, не успев среагировать, наехал на уже лежащего без признаков жизни пешехода.

В общем дело было так: мужик дорогу перебегал там, где не положено утром. Было темно. И он еще вылез: вот его сначала иномарка та сбила (Honda). А потом такси, за рулем которой была девушка, выезжала от «китайской стены», начала объезжать аварию наехала на этого мужика, он уже был мёртв. Самый ужас в том, что аварийные знаки поставили только около машины разбитой. А труп лежал в стороне, как будто так и надо. Вот девушка, когда объезжала машину – наехала на трупа. Её винить не в чем рассказал пользователь Кирилл, родственник диспетчера такси, выезжавшего также на место происшествия.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Видеозапись со страницы Сани Бабина

Добавим, сегодня с TagilCity.ru связался хороший друг погибшего:

Не стоит разводить писанину о человеке, которого вы даже не знаете. Это очень хороший человек, он прошел Афган, его уважают на заводе (погибший трудился на УВЗ), и завтра, 9 ноября состоятся его похороны. На эти похороны придут около 200 человек, приедут родные. У него было много друзей, то, что случилось - настоящая трагедия.