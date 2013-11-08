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Другая версия смертельной аварии в Нижнем Тагиле: ГИБДД и очевидцы (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Другая версия смертельной аварии в Нижнем Тагиле: ГИБДД и очевидцы (ФОТО, ВИДЕО)

8 ноября 2013, 09:45Происшествия
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