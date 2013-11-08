В Нижнем Тагиле вчера ВАЗ столкнулся с мотоциклом (ФОТО)
8 ноября 2013, 13:20Происшествия
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Вчера вечером в Нижнем Тагиле на улице Фрунзе произошло дорожно-транспортное происшествие с участие мотоцикла.
В 18:35 часов 34-летний водитель ВАЗ-217230, следуя по улице Фрунзе со стороны улицы Аганичева, на пересечении с улицей Черных при совершении поворота налево не уступил дорогу встречному транспорту и столкнулся с мотоциклом Patron Aero 125, за рулем которого был парень 1995 года рождения.
В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла, девушка 1995 года рождения, получили травмы. Свидетелем этого ДТП стали пользователи TagilCity.ru. В комментарии к новости аноним написал:
На перекрестке Фрунзе-Черных сегодня, уже вечером, тоже авария была. Скорая стояла. Страшно.
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Фотографии предоставлены отделение пропаганды ГИБДД
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