В Нижнем Тагиле вчера ВАЗ столкнулся с мотоциклом (ФОТО)

В 18:35 часов 34-летний водитель ВАЗ-217230, следуя по улице Фрунзе со стороны улицы Аганичева, на пересечении с улицей Черных при совершении поворота налево не уступил дорогу встречному транспорту и столкнулся с мотоциклом Patron Aero 125, за рулем которого был парень 1995 года рождения.