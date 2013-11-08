В Тагиле водитель не пропустил девушку-пешехода
8 ноября 2013, 13:55Происшествия
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Вчерашним днем в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием пешехода.
В 14:15 водитель Daewoo Nexia, мужчина 1980 года рождения, следуя по улице Красногвардейская, у дома №58 наехал на девушку-пешехода, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге девушка 1995 года рождения получила травму: ушиб правого локтевого сустава, ушибленная рана правого предплечья. Как сообщает Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, после оказания помощи, она была отпущена домой.
Стоит добавить, накануне в Тагиле были проведены рейды «Пешеход. Пешеходный переход». Под пристальное внимание попали 19 наиболее аварийных переходов, и за вечер и утро было выявлено 114 нарушений ПДД:
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