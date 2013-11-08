В Тагиле водитель не пропустил девушку-пешехода

В 14:15 водитель Daewoo Nexia, мужчина 1980 года рождения, следуя по улице Красногвардейская, у дома №58 наехал на девушку-пешехода, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге девушка 1995 года рождения получила травму: ушиб правого локтевого сустава, ушибленная рана правого предплечья. Как сообщает Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, после оказания помощи, она была отпущена домой.