10-летний школьник ушел гулять и пропал в Екатеринбурге

Заявление в полицию написала мама мальчика. Евгений Левин днем 7 ноября вышел погулять, но домой не вернулся.

Семья благополучная, на учете не числится, сообщают в отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Приметы разыскиваемого Евгения Левина: возраст 10 лет, рост 132 см, среднего телосложения, славянской внешности, голубые глаза, волосы светло-русые.

В день пропажи на нем была надета синяя шапка, куртка черная с капюшоном, с мехом бежевого цвета, черные спортивные брюки, ботинки черные из нубука.