10-летний школьник ушел гулять и пропал в Екатеринбурге
Сегодня, 12:24ПроисшествияФото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
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10-летний Евгений Левин пропал 7 ноября в Екатеринбурге, мама мальчика обратилась с заявлением в полицию.
Сюжеты: Екатеринбург
Заявление в полицию написала мама мальчика. Евгений Левин днем 7 ноября вышел погулять, но домой не вернулся.
Семья благополучная, на учете не числится, сообщают в отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Приметы разыскиваемого Евгения Левина: возраст 10 лет, рост 132 см, среднего телосложения, славянской внешности, голубые глаза, волосы светло-русые.
В день пропажи на нем была надета синяя шапка, куртка черная с капюшоном, с мехом бежевого цвета, черные спортивные брюки, ботинки черные из нубука.
Информацию о местонахождении Евгения полиция просит сообщить по телефонам: 8 (343) 356-42-13 (дежурная часть ОП № 13), 294-14-94 (дежурная часть УМВД по г. Екатеринбургу), либо 02, сообщают «Вечерние Ведомости».
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