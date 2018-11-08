Два автомобиля столкнулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Наиболее сильные повреждения в результате ДТП получил легковой автомобиль ЗАЗ. У внедорожника Volvo оторван бампер.

По сообщению очевидцев, виновником аварии стал водитель Volvo. Также подписчики группы «Типичный Тагильчанин» пишут, что пострадавших в ДТП нет.