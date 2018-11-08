Два автомобиля столкнулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:41ПроисшествияФото: pixabay.com
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Вечером 7 ноября в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе около остановки «Садоводы» столкнулись два автомобиля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Наиболее сильные повреждения в результате ДТП получил легковой автомобиль ЗАЗ. У внедорожника Volvo оторван бампер.
По сообщению очевидцев, виновником аварии стал водитель Volvo. Также подписчики группы «Типичный Тагильчанин» пишут, что пострадавших в ДТП нет.
Подробности происшествия уточняются.
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