Мужчина убил приятеля из ружья во время охоты под Нижним Тагилом
Сегодня, 13:46ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ночь на 8 ноября двое мужчин охотились в районе деревни Башкарка под Нижним Тагилом.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной версии следственного отдела Пригородного района, во время перезарядки ружье одного из охотников выстрелило другому в голову, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал руководитель отдела Вадим Белкин, сообщение о происшествии поступило в полицию около 2:00. На месте обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в голову. По факту случившегося проводится проверка, назначен комплекс экспертиз, связанных с оружием.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей