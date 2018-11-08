Ночевал в подъезде: пропавший в Екатеринбурге 10-летний мальчик найден живым
Сегодня, 19:31ПроисшествияФото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
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10-лений школьник, который пропал 7 ноября, был найден полицейскими в одном из ТРЦ Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Родители ребенка обратились в полицию в 23.30 7 ноября. Как рассказал ребенок, он с другом пошел на прогулку, а затем в один из ТРЦ Екатеринбурга, где находились до закрытия. После того, как торговый центр закрылся, дети приехали в свой микрорайон. Ночь мальчики провели в нескольких подъездах, утром вновь поехали ТРЦ. Там их задержали полицейские.
За время, что дети находились вне дома, в их отношении не было совершено никакого насилия. С родителями детей проведена профилактическая беседа, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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