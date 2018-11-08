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Ночевал в подъезде: пропавший в Екатеринбурге 10-летний мальчик найден живым
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ночевал в подъезде: пропавший в Екатеринбурге 10-летний мальчик найден живым

Сегодня, 19:31ПроисшествияФото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
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