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Подробности ДТП в Нижнем Тагиле: 16-летняя девушка и водитель получили сотрясение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подробности ДТП в Нижнем Тагиле: 16-летняя девушка и водитель получили сотрясение

Сегодня, 12:32ПроисшествияФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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