Подробности ДТП в Нижнем Тагиле: 16-летняя девушка и водитель получили сотрясение

7 ноября около 21:00 водитель автомобиля «Вольво» 1982 года рождения, двигаясь по Восточному шоссе по направлению от улицы Автомобилистов к улице Юности, совершая разворот у дома №24 на Восточном шоссе, допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем марки «Шевроле Ланос», которым управлял мужчина 1998 года рождения. Водитель и несовершеннолетняя девушка, находившаяся на пассажирском сидении Шевроле, получили одинаковые травмы. Медики диагностировали у них сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.