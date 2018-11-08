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Водитель грузовика в Екатеринбурге протаранил продуктовый магазин и сбежал
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель грузовика в Екатеринбурге протаранил продуктовый магазин и сбежал

Сегодня, 09:57ПроисшествияФото: E1.ru
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