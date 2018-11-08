Водитель грузовика в Екатеринбурге протаранил продуктовый магазин и сбежал
Сегодня, 09:57ПроисшествияФото: E1.ru
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7 ноября около 20:40 на Елизавете в Екатеринбурге грузовик Iveco врезался в стену продуктового магазина.
Грузовик съехал с дороги на тротуар и врезался в дом, на первом этаже которого расположен продуктовый магазин. Пешеходы при этом не пострадали.
Как сообщают очевидцы, после аварии водитель с места происшествия сбежал. Также информацию об этом подтвердили в ГИБДД.
Грузовик эвакуировали на штрафстоянку. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и выясняет личность водителя, сообщает E1.ru.
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