Многодетная семья в Нижнем Тагиле осталась без вещей из-за пожара

По словам женщины, в этот день, 22 октября, около четырех часов дня взрослые находились с детьми в маленькой комнате и смотрели телевизор. Её сын заметил клубы дыма в квартире, когда направлялся в туалет. В другой комнате женщина увидела, что шкаф и кровать уже горят.

Мы детей и документы в руки — то, что успели схватить. Ещё компьютер взяли.поделилась пострадавшая.

Тагильчанка заявила, что сгорело абсолютно всё. Также она сообщила, что пожарная часть назвала причиной возгорания неисправную электрику, а дознаватели — детскую шалость. По данным отдела надзорной деятельности, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

Пожар произошёл на съёмной квартире. Причина — неосторожное обращение с огнём одного из взрослых. Кого именно, пока не установлено, сообщила инспектор отдела надзорной деятельности Надежда Солярская.

Напомним, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из-за сильного задымления возникла опасность для жителей других квартир — были эвакуированы девять человек, среди них один ребенок. В тушении огня принимали участие десять сотрудников МЧС на четырех единицах спецтехники.

Сейчас многодетная семья нуждается в помощи: зимняя одежда на мальчика ростом 110-116, одеяла, подушки, постельное бельё и продукты. Номер телефона для связи +7 (902) 254-34-14 — Клавдия Малашкевич.