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#300лет
Многодетная семья в Нижнем Тагиле осталась без вещей из-за пожара
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Многодетная семья в Нижнем Тагиле осталась без вещей из-за пожара

Сегодня, 10:18ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
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