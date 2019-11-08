На Серовском тракте шесть автомобилей повредили колёса из-за выбоины на дороге
Сегодня, 18:50ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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Шесть автомобилей повредили колёса на Серовском тракте, попав в яму на дороге, сообщают в в ГИБДД Свердловской области.
Выбоина образовалась на 299 километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Машины, попавшие в неё ехали с высокой скоростью, поэтому не смогли вовремя остановится.
Сотрудники Госавтоинспекции, приехавшие на место ДТП, обнаружили на расстоянии 3,5 метра от края проезжей части яму размером 45*50*15 сантиметров. После этого инспекторы обратились к ООО «ДорСтройЭксплуатации», которое обслуживает данный участок дороги. На место были отправлены рабочие для устранения дорожной ямы.
Пострадавшие автовладельцы намерены добиться через суд взыскания материального ущерба с дорожной организацией.
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