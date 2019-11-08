На Серовском тракте шесть автомобилей повредили колёса из-за выбоины на дороге

Выбоина образовалась на 299 километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Машины, попавшие в неё ехали с высокой скоростью, поэтому не смогли вовремя остановится.

Сотрудники Госавтоинспекции, приехавшие на место ДТП, обнаружили на расстоянии 3,5 метра от края проезжей части яму размером 45*50*15 сантиметров. После этого инспекторы обратились к ООО «ДорСтройЭксплуатации», которое обслуживает данный участок дороги. На место были отправлены рабочие для устранения дорожной ямы.