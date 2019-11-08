На трассе в Свердловской области перевернулся бензовоз с 16 тоннами топлива
Сегодня, 09:06ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минувшим вечером на трассе Серов-Нижний Тагил-Екатеринбург бензовоз с 16 тоннами топлива съехал в кювет. В результате аварии произошел розлив топлива, сообщает ГУ МЧС.
На место ДТП выезжали 11 сотрудников МЧС на шести единицах техники. Спасатели с применением воздушно-механической пены предотвратили возникновение возгорания. Сотрудники ГИБДД организовали контроль над движением транспортных средств.
В результате инцидента никто не пострадал. Для подъема бензовоза был использован автокран.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей