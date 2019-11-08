В Екатеринбурге задержан студент, подозреваемый в убийстве школьницы на Уралмаше

По информации источников издания, задержанный является студентом колледжа, учится на электромонтера. Знакомые описывают его как «тихого и спокойного парня».

В отношении молодого человека заведено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он даёт признательные показания, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, драка между двумя группами молодых людей произошла 5 ноября в районе Уралмаша. В ходе потасовки 15-летняя девушка получила травму, от которой скончалась в больнице на следующий день.

На первоначальном этапе установить всех участников данного инцидента не представилось возможным. Произошедший конфликт носил спонтанный характер, его участники (с каждой из сторон) ранее не были знакомы друг с другом, а после того как состояние здоровья пострадавшей девушки ухудшилось, молодые люди из числа оппонентов ее компании скрылись с места происшествия,сообщили в СУ СКР

Подозреваемого удалось найти с помощью снимков с видеокамеры наблюдения, которые были опубликованы в СМИ. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, преступление удалось раскрыть по горячим следам: