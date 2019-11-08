В Екатеринбурге задержан студент, подозреваемый в убийстве школьницы на Уралмаше
В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве 15-летней девушки, которая погибла после массовой драки, пишет Е1.
По информации источников издания, задержанный является студентом колледжа, учится на электромонтера. Знакомые описывают его как «тихого и спокойного парня».
В отношении молодого человека заведено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он даёт признательные показания, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, драка между двумя группами молодых людей произошла 5 ноября в районе Уралмаша. В ходе потасовки 15-летняя девушка получила травму, от которой скончалась в больнице на следующий день.
На первоначальном этапе установить всех участников данного инцидента не представилось возможным. Произошедший конфликт носил спонтанный характер, его участники (с каждой из сторон) ранее не были знакомы друг с другом, а после того как состояние здоровья пострадавшей девушки ухудшилось, молодые люди из числа оппонентов ее компании скрылись с места происшествия,сообщили в СУ СКР
Подозреваемого удалось найти с помощью снимков с видеокамеры наблюдения, которые были опубликованы в СМИ. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, преступление удалось раскрыть по горячим следам:
Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП № 15 УМВД по г. Екатеринбургу в колледже по месту его учебы в Орджоникидзевском районе во время занятий. Орудие преступления — колюще-режущий предмет, — которое он унес с собой с места ЧП, представители МВД и СК обнаружили и изъяли по месту жительства несовершеннолетнего. Вещдок направлен на экспертизу. Преступление удалось раскрыть по горячим следам, в том числе и благодаря неравнодушным жителям района. Сыщики угрозыска и следователи СК полностью восстановили хронологию того рокового вечера. На данный момент есть основания утверждать, что учащаяся погибла в результате личных неприязненных отношений на почве неосторожно высказанной фразы.