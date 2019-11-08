В Нижнем Тагиле на ГГМ перевернулся внедорожник Nissan
Сегодня, 10:20ПроисшествияФото: МДПС Местоположение ДПС | Нижний Тагил
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Утром 8 ноября на Черноисточинском шоссе перевернулся внедорожник Nissan Qashqai. Очевидцы происшествия опубликовали фото с места события в группе «ВКонтакте» «МДПС Местоположение ДПС | Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
В комментариях к посту горожане предположили, что автомобилист ехал на летней резине и машину занесло. На фотографии видно, что рядом с автомобилем стоит мужчина, однако неизвестно водитель это или тагильчанин, пожелавший оказать помощь.
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Фото: МДПС Местоположение ДПС | Нижний Тагил
В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила TagilCity.ru пообещали дать комментарий позже. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.
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