В Нижнем Тагиле из-за курящих соседей загорелся подъезд жилого дома
Сегодня, 10:50ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 8 ноября, около 10:00 в подъезде дома по адресу Гвардейская, 39 произошло возгорание, сообщили TagilCity.ru жители дома .
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Жильцы рассказали, что на месте происшествия работала одна пожарная машина. Также они заявили, что соседи часто выходят покурить в подъезд.
Мне позвонили в домофон, сообщили о возгорании — я вызвала пожарных, рассказывает TagilCity.ru жительница дома.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Получить оперативного комментария в Отделе надзорной деятельности редакции не удалось.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей