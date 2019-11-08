Житель Новоуральска из-за денег зарезал сына кухонным ножом
Сегодня, 09:42ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Новоуральска осужден за убийство сына. Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области.
Установлено, что 24 августа этого года мужчина распивал спиртные напитки в компании своего сына 1990 года рождения и супруги. Между подсудимым и потерпевшим возник конфликт на финансовой почве.
Мужчина, осознавая последствия своего поступка, нанес сыну удар кухонным ножом в область живота, повредив селезенку. Потерпевший скончался через непродолжительное время от обильной кровопотери.
Подсудимый вину не признал, однако собранных доказательств хватило для вынесения ему обвинительного приговора.
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