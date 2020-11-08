На Урале сотрудник ДПС разбил окно машины и спас потерявшего сознание водителя

По словам очевидцев, местные жители заметили машину, стоявшую на встречной полосе, на улице Колмогорова сегодня, во второй половине дня. Водитель транспортного средства был без сознания. Как рассказала одна из свидетельниц, прохожие подложили под колеса камни, чтобы машина не смогла укатиться, поскольку была на передаче.