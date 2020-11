На Урале сотрудник ДПС разбил окно машины и спас потерявшего сознание водителя

В Екатеринбурге сотрудник ДПС был вынужден выбить стекла машины, чтобы помочь водителю, потерявшему сознание, сообщает Е1.

По словам очевидцев, местные жители заметили машину, стоявшую на встречной полосе, на улице Колмогорова сегодня, во второй половине дня. Водитель транспортного средства был без сознания. Как рассказала одна из свидетельниц, прохожие подложили под колеса камни, чтобы машина не смогла укатиться, поскольку была на передаче. Прибывший сотрудник ДПС воспользовался баллонным ключом, чтобы разбить заднее стекло автомобиля. После водителя достали и на каталке перенесли в машину реанимации. Напомним, в марте этого года в Нижнем Тагиле мужчина ограбил пенсионера, упавшего в обморок. 65-летний тагильчанин переходил дорогу, когда почувствовал недомогание и потерял сознание. Прохожие вызвали медиков. В больнице мужчина обнаружил пропажу сотового телефона и серебряного кольца.

