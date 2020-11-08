В Екатеринбурге пожарные всю ночь тушили склад

Сообщение о пожаре поступило в 23.37. На площади около 600 квадратных метров горел склад.
К месту происшествия для борьбы с огнем прибыли 61 сотрудник МЧС и 19 единиц техники. Был развернут штаб пожаротушения. По информации от СМИ, на складе хранится пластиковая тара, парфюмерия, бытовой химия и электрооборудование. Была вызвана передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.
Справиться с огнем, пролить и разобрать сгоревшие конструкции удалось к 05.39 утра. О пострадавших не сообщается.
Напомним, в ночь с 4 на 5 ноября в центре Нижнего Тагила произошел пожар в квартире, находящейся в центре города. Площадь составила 10 квадратных метров. Из здания эвакуировали четыре человека.