В Екатеринбурге пожарные всю ночь тушили склад

К месту происшествия для борьбы с огнем прибыли 61 сотрудник МЧС и 19 единиц техники. Был развернут штаб пожаротушения. По информации от СМИ, на складе хранится пластиковая тара, парфюмерия, бытовой химия и электрооборудование. Была вызвана передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.