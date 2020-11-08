В Нижнем Тагиле мужчина обокрал супермаркет более чем на 10 тысяч рублей

Напомним, в конце августа в Нижнем Тагиле обокрали магазин меховой одежды Elena Furs. Следы взлома обнаружены не были, все витрины и окна целые. Камеры в магазине отсутствуют, а датчики движения похитители завесили носками. Предварительный ущерб составил 22 миллиона рублей, всего украдено 110 шуб и сейф с 800 тысячами рублей.