В Нижнем Тагиле мужчина обокрал супермаркет более чем на 10 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле мужчина обокрал супермаркет более чем на 10 тысяч рублей

Сегодня, 22:06ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле мужчина зашел в круглосуточный супермаркет и своровал товаров свыше, чем на десять тысяч рублей, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Инцидент произошел накануне ночью.

В супермаркете сработала сигнализация, — сотрудники вневедомственной охраны, прибыв на место, задержали 33-летнего жителя, которого сейчас подозревают в хищении товарно-материальных ценностей на сумму более 10 000 рублей,отметили в пресс-службе.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств по делу, а потерпевшая сторона составила заявление.

Напомним, в конце августа в Нижнем Тагиле обокрали магазин меховой одежды Elena Furs. Следы взлома обнаружены не были, все витрины и окна целые. Камеры в магазине отсутствуют, а датчики движения похитители завесили носками. Предварительный ущерб составил 22 миллиона рублей, всего украдено 110 шуб и сейф с 800 тысячами рублей.

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