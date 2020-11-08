В Нижнем Тагиле мужчина обокрал супермаркет более чем на 10 тысяч рублей

Инцидент произошел накануне ночью.
В супермаркете сработала сигнализация, — сотрудники вневедомственной охраны, прибыв на место, задержали 33-летнего жителя, которого сейчас подозревают в хищении товарно-материальных ценностей на сумму более 10 000 рублей,отметили в пресс-службе.
Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств по делу, а потерпевшая сторона составила заявление.
Напомним, в конце августа в Нижнем Тагиле обокрали магазин меховой одежды Elena Furs. Следы взлома обнаружены не были, все витрины и окна целые. Камеры в магазине отсутствуют, а датчики движения похитители завесили носками. Предварительный ущерб составил 22 миллиона рублей, всего украдено 110 шуб и сейф с 800 тысячами рублей.