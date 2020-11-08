В Свердловском поселке жители подрались с полицейскими за «фунфырочную»

Ездаков пишет, что происшествие случилось 31 октября во время рейда по выявлению точек, где незаконно продают алкогольную продукцию. Проверяли «ларек» на улице Милицейская, на который поступали жалобы в соцсетях от местных жителей.
Не все оказались рады нашему приезду. Продавщица отказалась открывать для осмотра точку продажи представителям власти. Непонятно откуда подоспела подмога. Сначала в лице женщины, которая зашла в «ларек» и попыталась вынести заветные «фунфырики», но наши активисты вовремя это заметили и следили за ее действиями, пишет Ездаков.
Глава «Трезвого Урала» отмечает, что позднее на защиту полюбившейся торговой точки подоспел еще один местный житель.
Пустили в ход «тяжелую артилерию» — местного мужчину в нетрезвом состоянии. Он начал нецензурно выражаться и проявлять агрессию в отношении полицейских. Началась потасовка, в ходе которой его скрутили, уточнил лидер активистов.
Отмечается, что проблемой Белоярского района — это пьяные, которые ходят по улице и периодически нарушают закон. Местная полиция практически бессильна из-за того, что в ЦГБ Болоярского района отсутствуют лицензия на прохождение медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение.
Напомним, летом в Нижнем Тагиле в ходе спецоперации, прошедшей совместно с активистами проекта «Народный контроль» на улице Индустриальной, было изьято почти 300 коробок с «фунфыриками». В коробках насчитали 14 850 флаконов с «волшебным зельем».