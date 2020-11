В Свердловском поселке жители подрались с полицейскими за «фунфырочную»

В ПГТ Беолярский под Екатеринбургом местные жители защищали точку по продаже «фунфыриков» от полицейских. Об этом рассказал глава движения «Трезвый Урал» Максим Ездаков во «Вконтакте».

Ездаков пишет, что происшествие случилось 31 октября во время рейда по выявлению точек, где незаконно продают алкогольную продукцию. Проверяли «ларек» на улице Милицейская, на который поступали жалобы в соцсетях от местных жителей. Не все оказались рады нашему приезду. Продавщица отказалась открывать для осмотра точку продажи представителям власти. Непонятно откуда подоспела подмога. Сначала в лице женщины, которая зашла в «ларек» и попыталась вынести заветные «фунфырики», но наши активисты вовремя это заметили и следили за ее действиями, пишет Ездаков. Глава «Трезвого Урала» отмечает, что позднее на защиту полюбившейся торговой точки подоспел еще один местный житель. Пустили в ход «тяжелую артилерию» — местного мужчину в нетрезвом состоянии. Он начал нецензурно выражаться и проявлять агрессию в отношении полицейских. Началась потасовка, в ходе которой его скрутили, уточнил лидер активистов. Отмечается, что проблемой Белоярского района — это пьяные, которые ходят по улице и периодически нарушают закон. Местная полиция практически бессильна из-за того, что в ЦГБ Болоярского района отсутствуют лицензия на прохождение медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. Напомним, летом в Нижнем Тагиле в ходе спецоперации, прошедшей совместно с активистами проекта «Народный контроль» на улице Индустриальной, было изьято почти 300 коробок с «фунфыриками». В коробках насчитали 14 850 флаконов с «волшебным зельем». В Нижнем Тагиле изъяли 297 коробок «фунфыриков»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter