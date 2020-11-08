В Свердловском поселке жители подрались с полицейскими за «фунфырочную»

Не все оказались рады нашему приезду. Продавщица отказалась открывать для осмотра точку продажи представителям власти. Непонятно откуда подоспела подмога. Сначала в лице женщины, которая зашла в «ларек» и попыталась вынести заветные «фунфырики», но наши активисты вовремя это заметили и следили за ее действиями, пишет Ездаков.