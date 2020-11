Выжившая во время бойни в Екатеринбурге девушка притворялась мертвой

В Екатеринбурге выжившая во время стрельбы на вечеринке девушка рассказала о произошедшем, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам девушки, она с подругами познакомилась с компанией в интернете. Затем они встретились у торгового центра и поехали в квартиру. В какой-то момент наша компания разделилась. Мы втроем с подругой и молодым человеком отошли в комнату, остальные были на кухне. Хозяин квартиры ушел в гостиную, а затем вышел из нее с автоматом. Сказал «Давайте поиграем» и начал стрелять. Сначала подруге в голову, потом в стоявшего рядом со мной мужчину, рассказывает выжившая. Девушка оказалась прикрыта от выстрела в нее мужчиной, а затем его тело упало на нее. По ее словам, она притворялась мертвой. Ей удалось дотянуться до телефона парня, он лежал на диване рядом, и написать знакомым с просьбой вызвать полицию. Я слышала как стучатся правоохранители, но попасть в квартиру они долго не могли. Стрелявший думал, что я мертвая, рассказывает подросток. Пролежать в таком положении ей пришлось до 5.00 утра, когда стражи порядка смогли попасть в квартиру. Затем, по её словам, полицейские без присутствия матери вели допрос в течение шести часов. На вопрос о распитии алкоголя девушка ответила, что все присутствовавшие пили исключительно воду, которую хозяин квартиры наливал из пятилитровой бутылки. На вопрос о возможном подмешивании в питье наркотиков потерпевшая затруднилась ответить. Отмечается, что из всех мужчин, хозяин квартиры Дмитрий, был самым скрытным и мало общался. Остальные вели себя адекватно. Мать девочки считает, что в воду им подсыпали метамфетамин, похожее на него вещество определило в крови выжившей медицинское освидетельствование. Отец девушки, которая находится в реанимации сообщил, что она в тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ. Напомним, трагедия произошла в одной из квартир Екатеринбурга. Хозяин квартиры из охотничьего карабина «Сайга» расстрелял своих гостей, а затем покончил с собой. Погибли четыре человека, одна несовершеннолетняя находится в больнице. Еще одна 16-летняя девочка не пострадала. К делу планирует подключиться омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков. В Екатеринбурге детский омбудсмен подключится к делу о массовом убийстве на вечеринке

Related news: В Екатеринбурге детский омбудсмен подключится к делу о массовом убийстве на вечеринке

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter