Выжившая во время бойни в Екатеринбурге девушка притворялась мертвой

В какой-то момент наша компания разделилась. Мы втроем с подругой и молодым человеком отошли в комнату, остальные были на кухне. Хозяин квартиры ушел в гостиную, а затем вышел из нее с автоматом. Сказал «Давайте поиграем» и начал стрелять. Сначала подруге в голову, потом в стоявшего рядом со мной мужчину, рассказывает выжившая.