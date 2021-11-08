61-летний монтажник УВЗ Нижнего Тагила умер на рабочем месте

Рабочему стало плохо до начала смены — мужчина скончался от сердечного приступа на территории цеха УВЗ в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел утром 8 ноября на территории «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. 61-летний монтажник санитарно-технических систем и оборудования почувствовал себя плохо до начала смены. Мужчине вызвали скорую, сообщает АН «Между Строк». Приехавшие медики не смогли спасти тагильчанина — после всех необходимых реанимационный мероприятий сердце мужчины запустить не удалось. В настоящий момент на УВЗ создана комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. Напомним, «загадочная травма» на работе стала причиной гибели сотрудника УВЗ Нижнего Тагила Вадима Федорова. «Все швы видны»: загадочную травму получил монтажник цеха УВЗ в Нижнем Тагиле

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