61-летний монтажник УВЗ Нижнего Тагила умер на рабочем месте

Инцидент произошел утром 8 ноября на территории «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. 61-летний монтажник санитарно-технических систем и оборудования почувствовал себя плохо до начала смены. Мужчине вызвали скорую, сообщает АН «Между Строк».
Приехавшие медики не смогли спасти тагильчанина — после всех необходимых реанимационный мероприятий сердце мужчины запустить не удалось. В настоящий момент на УВЗ создана комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.
Напомним, «загадочная травма» на работе стала причиной гибели сотрудника УВЗ Нижнего Тагила Вадима Федорова.