61-летний монтажник УВЗ Нижнего Тагила умер на рабочем месте

61-летний монтажник УВЗ Нижнего Тагила умер на рабочем месте
61-летний монтажник УВЗ Нижнего Тагила умер на рабочем месте
Сегодня, 17:51ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Рабочему стало плохо до начала смены — мужчина скончался от сердечного приступа на территории цеха УВЗ в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел утром 8 ноября на территории «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. 61-летний монтажник санитарно-технических систем и оборудования почувствовал себя плохо до начала смены. Мужчине вызвали скорую, сообщает АН «Между Строк».

Приехавшие медики не смогли спасти тагильчанина — после всех необходимых реанимационный мероприятий сердце мужчины запустить не удалось. В настоящий момент на УВЗ создана комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, «загадочная травма» на работе стала причиной гибели сотрудника УВЗ Нижнего Тагила Вадима Федорова.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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