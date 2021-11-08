Гараж с автомобилем и частный дом сгорели за праздничные выходные в Нижнем Тагиле

Гараж с автомобилем и частный дом сгорели за праздничные выходные в Нижнем Тагиле
Гараж с автомобилем и частный дом сгорели за праздничные выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:57ПроисшествияФото: 1МI
За праздничные выходные сгорели частный дом и гараж с легковым автомобилем внутри в Нижнем Тагиле.

Первый пожар произошел 5 ноября на улице Круговая в частном гараже в Нижнем Тагиле. Площадь пожара составила порядка 20 квадратных метров, сообщает Отдел надзорной деятельности.

В результате возгорания полностью сгорел отечественный автомобиль «ВАЗ» и имущество гаража. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ.

Фото:Отдел надзорной деятельности

6 ноября рано утром сгорел частный дом и надворные постройки в коллективном саду «Домостроитель». Соседи сообщили огнеборцам, что дом является бесхозным, так как его владельцы несколько лет назад умерли. Однако в доме часто бывали неизвестные. Дознаватели выясняют причины возгорания.

Напомним, в обед 6 ноября прогремел мощный взрыв в Солнечном в Екатеринбурге. Взорвалось газовое оборудование в одном из помещений корпорации «Маяк». Никто из рабочих не пострадал, дым от пожара был виден практически во всех районах уральской столицы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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