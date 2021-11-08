Майор из Перми остановил грузовик на полном ходу с мертвым водителем за рулем

Майор из Перми остановил грузовик на полном ходу с мертвым водителем за рулем
Майор из Перми остановил грузовик на полном ходу с мертвым водителем за рулем
Сегодня, 18:22ПроисшествияФото: Ура.ру
Полицейский Александр Шехирев из Перми предотвратил массовое ДТП на трассе, запрыгнув в кабину движущегося грузовика.

Майор уголовного розыска МВД Перми во время «полевой» работы по делу о краже топлива остановил движущийся на полном ходу большегруз, пишет Ура.ру. инцидент произошел на трассе Пермь — Березники.

Вместе с опергруппой Александр Шехирев отрабатывал информацию по сообщению о краже дизтоплива из баков грузовиков. Во время проверки майор полиции заметил грузовик, который стоял на горе в парковочном кармане и внезапно начал медленно скатываться вниз на полосу встречного движения.

Догнав большегруз на патрульном автомобиле, майор запрыгнул на подножку движущегося грузовика, открыл дверь и забрался в кабину. Полицейский припарковал большегруз на обочине. Позднее выяснилось, что 60-летний водитель грузовика скончался от сердечного приступа прямо за рулем.

Во время маневров Шехирева, его коллеги перекрыли движение по трассе, чтобы избежать массового ДТП.

Напомним, в Нижнем Тагиле 4 ноября в результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля.

Материалы по теме:
МВДгрузовикгеройбольшегрузыПермьгрузовики
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы