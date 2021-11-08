Майор из Перми остановил грузовик на полном ходу с мертвым водителем за рулем

Вместе с опергруппой Александр Шехирев отрабатывал информацию по сообщению о краже дизтоплива из баков грузовиков. Во время проверки майор полиции заметил грузовик, который стоял на горе в парковочном кармане и внезапно начал медленно скатываться вниз на полосу встречного движения.