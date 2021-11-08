Мужчина принял пенсионерку за нечисть и отрубил ей голову

В Приозерском районе Ленинградской области нашли тело женщины в возрасте 64 лет с отрубленной головой. Это произошло в садоводстве «Клен». Подозреваемого задержали на месте, он оказался соседом жертвы.

Как информирует 360tv.ru, о случившемся сообщил региональный портал 47news со ссылкой на управление СК по Ленинградской области. По предварительной информации, мужчина мог употреблять алкоголь в больших количествах несколько дней подряд. Предварительно также известно, что после совместного употребления алкоголя у подозреваемый и жертва поругались, после чего мужчина ударил ее ножом и отрубил часть тела. Источники в правоохранительных органах отметили, что сразу после задержания мужчина давал очень странные показания. По его словам, он боролся «с какой-то нечистью, это были или зомби, или вампиры». Сначала мужчина вонзил нож женщине в шею, а потом топором отрубил голову.

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