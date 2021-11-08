Ограбивший пенсионерку под угрозами пыток мужчина осужден в Каменске-Уральском

Находясь в подъезде дома на улице Жуковского, 4 постучал в первую попавшуюся дверь. Ему открыла ранее незнакомая 67-летняя пенсионерка. Дубровских вошел в квартиру, запер за собой дверь на замок. Вооружившись на кухне ножом, угрожая пытками, потребовал деньги и сережки. Испуганная женщина отдала ему 18,6 тыс. рублей и серьги, стоимостью 4 тыс. рублей,рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.