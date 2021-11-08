Сердечный приступ стал приговором для двух уральцев
В Нижнем Тагиле рабочий УВЗ скончался от сердечного приступа перед первой сменой. Приехавшие на вызов медики попытались реанимировать мужчину, однако его сердце так и не забилось.
Смертельный приступ едва не стал причиной множества травм и ЧП в Пермском крае — водителю большегруза стало плохо за рулем. Мужчина перед смертью успел припарковать свой 14-метровый грузовик, однако многотонная машина все-таки не устояла на пригорке и покатилась вниз по «встречке». Проводившая неподалеку следственные мероприятия опер-группа успела остановить и грузовик, и движение транспорта. Так парни в погонах предотвратили массовое ДТП.
Пьяный «шкодник» после ссоры с женой и неопытный сержант на «Тойоте» устроили ДТП
Пьяный лихач на «Шкоде» врезался в крыльцо столовой № 3 в Екатеринбурге, из которой за несколько минут до происшествия вышли дети. По словам очевидцев, мужчина был настолько пьян, что не мог и пару слов связать, а его иномарка застряла на крыльце. Позднее свердловчанин пояснил, что накануне поругался со своей благоверной, принял «на грудь» и поехал кататься. Машину отправили на штрафстоянку, а виновника ДТП отвезли в отдел.
Сознательный и честный сержант полиции Екатеринбурга рассказал руководству об аварии, которую он устроил на Уралмаше. Правоохранитель за рулем своей Toyota Mark II не увидел из-за припаркованного грузовика двух свердловчанок, вышедших на проезжую часть. Сержант довез дам до травмпункта и пообещал им всяческую помощь. Попав под очарование молодого полицейского, 69-летня пенсионерка и 50-летняя учительница школы-интерната сказали в больнице, что поскользнулись и упали.
Кто на дереве повис, а потом свалился вниз, или чей любовник?
Житель Екатеринбурга сбежал от скорой после того, как упал с высоты четвертого этажа. Свердловчанин выпал с пятого, а за дерево уцепился этажом ниже. Провисев какое-то время на ветках, екатеринбуржец прыгнул вниз и убежал от приехавших на место происшествия врачей и спасателей. Экстренные службы вызвали очевидцы происшествия. Видимо, кто-то сильно не хотел раскрывать тайну имени или чей-то супруг вернулся с работы раньше.
В Челябинской области рецидивист решил устроить маски-шоу у себя дома. Мужчина позвонил в дежурную часть ФСБ и сообщил о готовящемся теракте — пироман собирался взорвать у себя дома гранату. Далее по классике — маски-шоу, морда в пол, обыск и … пустота. У ранее судимого за убийство, разбой и хулиганство местного жителя нашли только гранату для страйкбола. На этот раз рецидивист, видимо, выбил свой страйк.
«Туса» подростков и их родителей из-за пандемии
В Арамиле полицейские устроили «акцию» по проверке тусовок местных подростков. Правоохранители обошли 15 дворов и 16 торговых точек, шесть подъездов и чердаков, четыре общаги и прочие места «сборищ». О том, сколько протоколов было составлено на несовершеннолетних «прогульщиков», не сообщается. Однако, в местных кафешках и прочих кальянных ни одного подростка в дни проверок не было.
А в Екатеринбурге родители вышли на митинг против введения дистанта в школах. «Предки» требовали отменить дистант и вернуть детей с удаленки, читали стихи собственного сочинения и обличали недостатки системы образования. То ли родители устали за неделю, сидя дома с любимыми детками, от их постоянного присутствия, то ли уровень образования на удаленке оставляет желать лучшего, но как итог — митинг под окнами мэрии.
Когда название улице предрекает будущее
Пилораму в поселке Режик Белоярского городского округа тушили несколько нарядов и машин спецтехники. Предприятие располагается на улице Вздымщиков — возгорание на площади в 2 тысячи квадратных метров распространилось не только на само производство, но и склад готовой продукции, а также административное здание. В пожаре никто не пострадал.