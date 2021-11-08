Смертельные выстрелы: житель Ачита случайно застрелил друга вместе с лосем на охоте

35-летний мужчина застрелил на охоте своего друга, целясь в загнанного ими ранее лося в Свердловской области. Пострадавший скончался на месте.

ЧП на охоте произошло 20 октября текущего года. Двое друзей охотились на лося, стреляя в которого один случайно застрелил второго, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области. Убийство произведено из охотничьего карабина «Тигр», уголовное дело возбуждено по статье «Убийство по неосторожности». Мужчине грозит до 2 лет колонии. Разрешения на охоту у товарищей было. Мужчины выследили и загнали лося. Когда животное появилось на линии огня, то прогремели выстрелы. Ликование было недолгим. Один из охотников не отзывался. Его нашли недалеко от убитого животного,сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Отмечается, что к трагедии привела неопытность охотников и пренебрежение техникой безопасности. Напомним, в августе текущего года предприниматель из Верхней Пышмы случайно застрелил товарища на охоте. Мужчина целился в дикую утку, но попал в шею знакомого, пострадавший скончался на месте. Виновнику грозит 2 года за убийство по неосторожности. Бизнесмен случайно застрелил своего товарища на охоте в Верхней Пышме

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