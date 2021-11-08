Смертельные выстрелы: житель Ачита случайно застрелил друга вместе с лосем на охоте

Смертельные выстрелы: житель Ачита случайно застрелил друга вместе с лосем на охоте
Смертельные выстрелы: житель Ачита случайно застрелил друга вместе с лосем на охоте
Сегодня, 15:30ПроисшествияФото: 1МI
35-летний мужчина застрелил на охоте своего друга, целясь в загнанного ими ранее лося в Свердловской области. Пострадавший скончался на месте.

ЧП на охоте произошло 20 октября текущего года. Двое друзей охотились на лося, стреляя в которого один случайно застрелил второго, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

Убийство произведено из охотничьего карабина «Тигр», уголовное дело возбуждено по статье «Убийство по неосторожности». Мужчине грозит до 2 лет колонии.

Разрешения на охоту у товарищей было. Мужчины выследили и загнали лося. Когда животное появилось на линии огня, то прогремели выстрелы. Ликование было недолгим. Один из охотников не отзывался. Его нашли недалеко от убитого животного,сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Отмечается, что к трагедии привела неопытность охотников и пренебрежение техникой безопасности.

Напомним, в августе текущего года предприниматель из Верхней Пышмы случайно застрелил товарища на охоте. Мужчина целился в дикую утку, но попал в шею знакомого, пострадавший скончался на месте. Виновнику грозит 2 года за убийство по неосторожности.

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