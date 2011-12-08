5 человек погибли в ДТП с участием маршруток на тагильских дорогах

В течение 2011 года на территории Нижнего Тагила и Горноуральскогогородского округа зарегистрировано 276 дорожно-транспортных происшествийпо вине водителей автобусов (2010 г. – 282, - 2%), в том числе 15 ДТП спострадавшими (2010 г. – 22, -32%), сообщает отделение пропагандыОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».

При снижении количества ДТП данного вида выросла тяжесть их последствий:5 человек погибли (2010 г. – 1) и 38 человек получили травмы (2010 г. –33). Большинство ДТП совершено по вине водителей маршрутных ГАЗелей.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на пассажирскомтранспорте, исключения незаконного привлечения и использованияиностранной рабочей силы в Нижнем Тагиле проводитсяоперативно-профилактическое мероприятие «Маршрутка».

В ходе мероприятия будут решаться задачи по выявлению и привлечению кответственности организаций и лиц, предоставляющих транспортные средствадля осуществления незаконной трудовой деятельности иностраннымгражданам и лицам без гражданства для перевозки пассажиров. Будет усиленконтроль за соблюдением требований Правил дорожного движения водителямимаршрутных такси.