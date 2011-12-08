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ДТП со Свердловским губернатором расследует Госинспекция труда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ДТП со Свердловским губернатором расследует Госинспекция труда

8 декабря 2011, 11:05ПроисшествияОльга
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