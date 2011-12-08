ДТП со Свердловским губернатором расследует Госинспекция труда
8 декабря 2011, 11:05ПроисшествияОльга
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ДТП со свердловским губернатором расследуют как травму на производстве.
ДТП с участием губернатора Свердловской области Александра Мишаринабудут расследовать как несчастный случай на производстве. Как сообщили 7декабря корреспонденту ИА REGNUM государственной инспекции труда порегиону, решением областного правительства сформирована комиссия порасследованию несчастного случая. В неё включён руководительгосударственной инспекции труда в Свердловской области Фёдор Кравцов.
Напомним, Напомним, ДТП с участием губернатора произошло вечером 1 декабря, когда глава региона возвращался из рабочей поездки в Екатеринбург. В настоящее время он находится на лечении в Германии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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