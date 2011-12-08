Две пожилые тагильчанки стали жертвами мошенников

80-летняя тагильчанка возвращалась из магазина домой. Следом за ней в подъезд вошёл молодой человек. Заявил, что он сотрудник полиции и даже показал какие-то корочки. Объявил старушке, что та расплатилась за продукты поддельной купюрой и теперь нужно проверить все её деньги.

Ошеломлённая пенсионерка отдала мошеннику сбережения, которые были в квартире. Он осмотрел их, вернул женщине, сказал, что всё в порядке и ушёл. А чуть позже оказалось, что вместе с ним «ушли» 9 тысяч рублей.

В пресс-службе нижнетагильского управления МВД рекомендуют внимательно изучать удостоверения, которые вам предъявляют люди, представляющиеся полицейскими. Не стесняйтесь звонить в отдел полиции и уточнять, работает ли там такой сотрудник. Преступника этот звонок отпугнёт.

82-летняя жительница села Бродово отдала мошенникам почти 90 тысяч. Ей позвонил молодой человек, назвавшийся её внуком, рассказал, что попал в ДТП и ему срочно нужны деньги. Старушка на почте оформила перевод – 89 тысяч рублей она отправила на конкретное имя в Новосибирск. Полицейские проводят проверку.