Сотрудников российских авиакомпаний, осуществлявших миротворческую миссию, обвинили в изнасилованиях

Речь идет о компаниях «ЮТэйр» и «Нефтеюганский объединенный авиаотряд», которые осуществляли перевозки для миротворческих миссий ООН в Судане и Демократической Республике Конго. Чиновник сообщил, что речь идет «о чрезвычайно серьезных обвинениях», в том числе изнасиловании жителей африканских государств, передает РБК.