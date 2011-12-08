Сотрудников российских авиакомпаний, осуществлявших миротворческую миссию, обвинили в изнасилованиях
8 декабря 2011, 18:12ПроисшествияВалерия Лошкарева
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ООН приостановила сотрудничество с двумя российскими авиакомпаниями из-за подозрений в причастности сотрудников авиакомпаний к преступлениям на сексуальной почве, сообщает Рейтер.
Речь идет о компаниях «ЮТэйр» и «Нефтеюганский объединенный авиаотряд», которые осуществляли перевозки для миротворческих миссий ООН в Судане и Демократической Республике Конго. Чиновник сообщил, что речь идет «о чрезвычайно серьезных обвинениях», в том числе изнасиловании жителей африканских государств, передает РБК.
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