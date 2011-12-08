В Екатеринбурге 73-летний пациент обвиняется в покушении на убийство врача

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, 16 августа 2011 годапациент выстрелил во врача из стартового пистолета. Покушение былосовершено в приемной кабинета врача медицинского учреждения«Микрохирургия глаза» в Екатеринбурге. Врач получил только синяк. Когдаон попытался обезвредить нападавшего, из его одежды выпало еще однооружие – нож.

В полиции пенсионер рассказал, что в 2006 году потерпевший проводил емуоперацию на оба глаза, однако через некоторое время он потерял зрение наодин глаз. По версии следствия, преступление мужчина совершил из мести.

Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы, специалистыконстатировали у пенсионера психологическое расстройство, котороевозникло сразу после совершения преступления, во время покушения он былвменяем. В связи с чем, в настоящее время он не представляет опасностини для себя, ни для окружающих и к нему не могут быть примененыпринудительные меры медицинского характера.

По результатам рассмотрения уголовного дела судом принято решение онаправлении данных материалов в органы здравоохранения для того, чтобымужчине было назначено соответствующее лечение, без примененияпринудительных мер медицинского характера.