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В Екатеринбурге 73-летний пациент обвиняется в покушении на убийство врача
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге 73-летний пациент обвиняется в покушении на убийство врача

8 декабря 2011, 13:43Происшествия
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