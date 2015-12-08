Бизнесмен ответит за батут, придавивший мальчика в День защиты детей

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел 1 июня этого года в Серове. В тот день в городе проходил праздничный концерт, на Преображенской площади один из бизнесменов установил надувные батуты и оказывал услуги развлекательного характера за денежную плату. Днем началась гроза с сильными порывами ветра, из-за чего один из батутов опрокинулся на 10-летнего мальчика.

Ребенку было причинено сотрясение головного мозга, для оказания медицинской помощи он доставлялся в больницу. Сейчас здоровью несовершеннолетнего ничто не угрожает сообщают сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Между тем, происшествие вылилось в уголовное дело, которое было возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). По информации СКР, 33-летнему бизнесмену, которому принадлежал злополучный батут, предъявлено обвинение.