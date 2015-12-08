Бизнесмен ответит за батут, придавивший мальчика в День защиты детей
На Среднем Урале предъявлено обвинение по уголовному делу коммерсанту, чей надувной батут в Международный день защиты детей придавил мальчика.
Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел 1 июня этого года в Серове. В тот день в городе проходил праздничный концерт, на Преображенской площади один из бизнесменов установил надувные батуты и оказывал услуги развлекательного характера за денежную плату. Днем началась гроза с сильными порывами ветра, из-за чего один из батутов опрокинулся на 10-летнего мальчика.
Ребенку было причинено сотрясение головного мозга, для оказания медицинской помощи он доставлялся в больницу. Сейчас здоровью несовершеннолетнего ничто не угрожает сообщают сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Между тем, происшествие вылилось в уголовное дело, которое было возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). По информации СКР, 33-летнему бизнесмену, которому принадлежал злополучный батут, предъявлено обвинение.
Все его батуты, в нарушение требований, предъявляемых к такого рода аттракционам, не были надлежащим образом закреплены. Их установка не была согласована с администрацией города. Также они использовались при экстремальных погодных условиях (порывы ветра 1 июня достигали 19 метров в секунду, а использование батутов допускается при ветре до 10 м/с) поясняют в ведомстве, добавляя, что в настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых мероприятий, направленных на завершение расследования.