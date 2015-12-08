Четырехлетняя девочка погибла во время прогулки в детсаде Новосибирска (ВИДЕО)

По версии следствия, 7 декабря 2015 года во время утренней прогулки на площадке детского сада, расположенного в Первомайском районе города Новосибирска, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками детского сада по неосторожности наступила смерть четырехлетней воспитанницы. По предварительным данным, ребенок просунул голову и застрял между ступеньками игровой горки. Предварительная причина смерти девочки – механическая асфиксия.