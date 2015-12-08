В Екатеринбурге будут судить цыганку, «охотившуюся» на детей около школ ради квартирных краж

Как передает корреспондент NDNews.ru, ранее в Татарстане правоохранители задержали за кражу сотовых телефонов уроженку республики Таджикистан Файзигуль Курбонову. Когда следователи взялись за дело, оказалось, что женщина не только воровала мобильники, но и обманывала детей – за это в Екатеринбурге ее разыскивали почти год.

На Урале женщина, не имеющая ни временной, ни постоянной регистрации, караулила возле школ малышей – учащихся начальных классов.

Входя в доверие к несовершеннолетним, она сообщала, что находится в дружеских отношениях с их родителями и под предлогом оказать им помощь, в том числе вернуть долг, сделать подарок, провожала их до квартир и проникала в жилье. Далее, злоупотребляя доверием детей, женщина тайно похищала из квартир денежные средства и ювелирные изделия сообщили сегодня агентству в пресс-службе областной прокуратуры.

Всего органами следствия установлена причастность мошенницы к совершению 11 преступлений в период с мая по октябрь 2014 года, материальный ущерб пострадавших составил около 1 млн. рублей.

Так, в июле прошлого года Курбонова, войдя в доверие к 10-летнему мальчику, проникла в одну из квартир в Екатеринбурге, откуда похитила ювелирные изделия на сумму свыше 160 тыс. рублей

О том, какими методами пользовалась злоумышленница, ранее писал NDnews.ru, рассказывая о том, что жертвой цыганки чуть не стала дочь медиаменеджера «Четвертого канала».

Дочь едва не увела со школьного двора какая-то женщина, представилась моей подругой, сказала, что должна мне денег, и если Саша не пойдет с ней, и она не передаст мне 2 тыс. долларов, то маму, то есть меня, посадят в тюрьму описывала события представитель СМИ. К счастью, ее история закончилась благополучно.