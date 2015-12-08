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В Екатеринбурге будут судить цыганку, «охотившуюся» на детей около школ ради квартирных краж
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге будут судить цыганку, «охотившуюся» на детей около школ ради квартирных краж

8 декабря 2015, 15:00ПроисшествияMaurice
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