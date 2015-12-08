В Екатеринбурге грузовик задавил своего водителя

Вчера в 16:20 на 5-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги погиб водитель грузовика Scania. Как сообщает ОГИБДД по Екатеринбургу, 39-летний мужчина вышел из машины, чтобы устранить неисправность, но не обеспечил меры безопасности.

Машина начала движение задним ходом и задавила мужчину, он погиб на месте происшествия сообщили в Госавтоинспекции.