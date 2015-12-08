В Екатеринбурге грузовик задавил своего водителя
8 декабря 2015, 13:15ПроисшествияMaurice
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Мужчина вышел починить неисправность, а машина поехала задним ходом.
Сюжеты: Екатеринбург
Вчера в 16:20 на 5-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги погиб водитель грузовика Scania. Как сообщает ОГИБДД по Екатеринбургу, 39-летний мужчина вышел из машины, чтобы устранить неисправность, но не обеспечил меры безопасности.
Машина начала движение задним ходом и задавила мужчину, он погиб на месте происшествия сообщили в Госавтоинспекции.
В ведомстве напоминают водителям, ремонтирующим свои автомобили, о необходимости соблюдать меры личной безопасности, при ремонте устанавливать противооткатные устройства.
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