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В Нижнем Тагиле произошло повреждение силового кабеля: жители целого микрорайона остались без света
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле произошло повреждение силового кабеля: жители целого микрорайона остались без света

8 декабря 2015, 11:20ПроисшествияДенис Таратонов
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