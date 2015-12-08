В Нижнем Тагиле произошло повреждение силового кабеля: жители целого микрорайона остались без света
8 декабря 2015, 11:20ПроисшествияДенис Таратонов
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7 декабря на Вые случилось аварийное отключение электричества.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вчера вечером, в 23 часа, жители микрорайона Выя, проживающие на улице Красноармейская, внезапно лишились света. Должники за электричество, возможно, подумали, что их квартиры отключили за неуплату, но нет. Взгляд в окно позволял убедиться, что беда общая. Жителям не стали устраивать «тёмную» слишком надолго, и уже через 5–7 минут электричество появилось вновь.
Для выяснения причины произошедшего редакция TagilCity.ru обратилась в «Тагилэнергосети»:
Вышел из строя силовой кабель. Были приняты меры по обнаружению места повреждения и ремонту. На время ремонта в дома было подано электричество по резервной схеме рассказали редакции в аварийно-диспетчерской службе.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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