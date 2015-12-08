В Нижнем Тагиле произошло повреждение силового кабеля: жители целого микрорайона остались без света

Вчера вечером, в 23 часа, жители микрорайона Выя, проживающие на улице Красноармейская, внезапно лишились света. Должники за электричество, возможно, подумали, что их квартиры отключили за неуплату, но нет. Взгляд в окно позволял убедиться, что беда общая. Жителям не стали устраивать «тёмную» слишком надолго, и уже через 5–7 минут электричество появилось вновь.