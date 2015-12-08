В посёлке Уралец под Нижним Тагилом было обнаружено тело с ножевыми ранениями

Происшествие случилось в поселке Уралец. Там 7 декабря дома у одного из жителей собралась и выпивала компания, велась дискуссия. В ходе разгоревшегося спора, двое мужчин, окончательно истратив все доводы, вышли на улицу, чтобы немного прогуляться и успокоиться. Однако на улице спор не утих. Тогда один из мужчин ударил своего оппонента несколько раз ножом, завершив, таким образом, конфронтацию. Тело он оставил лежать на проезжей части, а сам вернулся к друзьям продолжать застолье.

Вскоре тело было обнаружено гражданами, проезжающими мимо. Они сообщили об этом в полицию. Первоначально считалось, что была обнаружена жертва ДТП. Эта версия отпала, когда на место прибыли сотрудники полиции. Они обнаружили многочисленные ножевые ранения. Довольно быстро они установили личность убитого. Оказалось, что 39-летний мужчина был ранее судим за совершение разбойного нападения и освободился около двух лет назад.

По «горячим» следам удалось установить дом, где убитый был в гостях. Там были задержаны трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Все трое были ранее судимы. Оказалось, что хозяин дома, убитый и убийца вместе отбывали заключение.

Задержанный 45-летний мужчина во всем сознался. Он уже был неоднократно судим, в том числе и за убийство. Последний раз он отбывал наказание в колонии с 2000 по 2014 год. Он будет заключён под стражу, ему грозит до 15 лет заключения.