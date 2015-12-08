В пригороде Нижнего Тагила по «горячим следам» раскрыта кража двигателя и двух мешков зерна

В воскресенье в полицию поселка Петрокаменский поступил сигнал о том, что при обходе территории фермы, сторож обнаружил, что на складской двери вскрыт замок.

Прибывшие на место полицейские установили, что на складе был демонтирован и исчез электродвигатель мукомольной установки, также пропали два мешка зерна.

Участковому не понадобилось много времени для того, чтобы раскрыть преступление. От склада вела тропинка, протоптанная по свежему снегу. Было известно, что никто из работников фермы или полицейских по ней не ходил.

Долго идти по следу не пришлось. Через 300 метров участковый пришёл к частному дому. Осмотрев придомовую территорию, полицейский обнаружил мешки с зерном. Оказавшись внутри дома, участковый увидел двух пьяных мужчин. 19-летний молодой человек, проживающий в доме, понял цель визита участкового и сразу во всём сознался. Оказалось, что неработающему,

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого в краже, полицией ведётся работа по возвращению собственнику похищенного имущества.