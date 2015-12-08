Житель Красноуфимска обокрал родную бабушку на 60 тысяч рублей

В полицию Красноуфимска накануне обратилась пожилая женщина, у которой пропали сбережения. Старушка не досчиталась 60 тысяч рублей. При этом сказать, когда точно была совершена кража, пенсионерка не могла. В последний раз она пересчитывала свои накопления еще в ноябре.

Полицейские начали расследование и выяснили, что в последние несколько месяцев в доме одиноко проживающей 78-летней бабушки посторонних не было. К тому же женщина хранила ключи от собственного дома в специально отведенном месте, о котором знали лишь близкие. Под подозрение попал 29-летний внук пенсионерки. Мужчина признался, что именно он потратил бабушкины сбережения на личные нужды - купил ресивер для приема телеканалов, а остальную сумму спустил на спиртное.