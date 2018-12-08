Погиб пассажир: легковушка столкнулась с КамАЗом в Екатеринбурге
Сегодня, 15:52ПроисшествияФото: Е1.ru
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8 декабря в 2 часа 30 минут на пересечении ул. Токарей и Крауля легковая машина марки Opel столкнулась с КамАЗом. На месте происшествия один человек скончался.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы сообщили, что легковое авто двигалось от ул. Токарей в сторону ул. Ключевской. Водитель решил быстро проехать на красный сигнал светофора, но на перекрестке в это время проезжала грузовая машина.
У иномарки сильно смята передняя часть. В машине сработали подушки безопасности, но они не смогли спасти мужчину.
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На место происшествия прибыли сотрудники госавтоинспекции, служба МЧС и 2 реанимации. Водителя легкового авто увезли в больницу с тяжелыми травмами, сообщает E1.
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