Пропавший по дороге из Березовского в Екатеринбург предприниматель найден мертвым
Сегодня, 18:52ПроисшествияФото: Поисковый отряд «Прорыв»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Предприниматель Максим Шмелев, уехавший из Березовского в Екатеринбург по делам, найден мертвым.
Сюжеты: Екатеринбург
2 декабря 26-летний Шмелев поехал в Екатеринбург на ГАЗели и пропал. Его автомобиль был найден 3 декабря на обочине трассы Екатеринбург-Реж.
Информацию о смерти молодого человека разместил поисковой отряд «Прорыв», а родные пропавшего подтвердили, что жену Шмелева пригласили на опознание тела.
Расследованием смерти Максима занимается СКР, сообщает E1.ru.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей